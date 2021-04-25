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​Чеферин: «Нельзя прийти с миллиардами и сказать: «Мне плевать на традиции, я всё куплю»

25 Апреля 2021, 09:55,

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью The Mail on Sunday высказался по поводу Суперлиги. Он поблагодарил фанатов, британское правительство и всех тех, кто выступил против этого проекта.

«Совместные усилия показали, что не всё продаётся. Нельзя прийти с миллиардами и сказать: «Мне плевать на традиции, на историю, на то, что вы любите, потому что у меня достаточно денег, и я всё куплю». Ни за что!» - сказал Чеферин.

Напомним, в начале недели двенадцать клубов объединились в Суперлигу, но проект быстро свернулся на фоне недовольства фанатов. Впрочем, президент «Реала» Флорентино Перес и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли остаются приверженцами Суперлиги.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Александер Чеферин
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