Реакция Уткина на информацию, что Кремль убедил Абрамовича выйти из Суперлиги Европы

Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, отреагировал на информацию о том, что владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович отказался от Суперлиги Европы после указания Кремля.

«В Германии пишут, что Абрамович принял решение о выходе «Челси» из Суперлиги из-за того, что ему велели в Кремле. У «Газпрома» интересы в ЛЧ, а Суперлига разрушает ЛЧ. Это смешно, чушь», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

Напомним, что о запуске Суперлиги Европы стало известно в понедельник, 19-го апреля. Новый турнир создали 12 европейских топ-клубов. Спустя два дня английские команды покинули проект.