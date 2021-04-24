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Реакция Уткина на информацию, что Кремль убедил Абрамовича выйти из Суперлиги Европы

24 Апреля 2021, 15:13,

Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, отреагировал на информацию о том, что владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович отказался от Суперлиги Европы после указания Кремля.

«В Германии пишут, что Абрамович принял решение о выходе «Челси» из Суперлиги из-за того, что ему велели в Кремле. У «Газпрома» интересы в ЛЧ, а Суперлига разрушает ЛЧ. Это смешно, чушь», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

Напомним, что о запуске Суперлиги Европы стало известно в понедельник, 19-го апреля. Новый турнир создали 12 европейских топ-клубов. Спустя два дня английские команды покинули проект.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Василий Уткин, Роман Абрамович, Суперлига Европы
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Комментарии (2)
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Zenituwka
24 Апреля 2021, 15:56

Конечно чушь. Сектантский бред...

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KLINSMANN
24 Апреля 2021, 15:39

Что-то может в этом и есть! :)

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