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В «Челси» объяснили мотивы решения принять участие в Суперлиге

24 Апреля 2021, 00:06,

Руководство лондонского «Челси» обратилось к своим болельщикам с пространным открытым письмом, в котором подробно разобрало события последних дней, от основания Суперлиги до реакции болельщиков и итогового отказа клуба от этого турнира.

«Синие» вступили в Суперлигу, чтобы не упустить такой шанс и не отстать от других топ-клубов Англии и Европы. «Челси» сожалеет, что из-за цейтнота не удалось обсудить перспективы Суперлиги с болельщиками и акционерами. Руководство клуба сожалеет о произошедшем и призвало своих болельщиков к диалогу.

Напомним, что и другие пять участников Суперлиги из Англии также вышли из ее состава.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси
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