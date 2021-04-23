Камачо поддержал Переса

Бывший защитник «Реала», который позже тренировал клуб и сборную Испании, Хосе Антонио Камачо встал на сторону президента «королевского» клуба Флорентино Переса. Мадридцы - одни из 12 организаторов турнира Суперлига Европы.

- Он поступил очень смело, когда публично рассказал о подробностях нового турнира. На него свалили всю вину, но ответственность за Суперлигу должна быть разделена также на других 11 президентов, - цитирует Камачо Marca. - Кажется, что все шишки достались лишь ему.

Также Камачо добавил, что УЕФА не имеет никакого права запрещать игрокам выступать за свои сборные. Это большая ошибка.