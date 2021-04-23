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Сёмин назвал причины краха Суперлиги Европы

23 Апреля 2021, 08:10,

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о провале проекта Суперлиги Европы. В понедельник, 19-го апреля, 12 топ-клубов объявили о новом турнире, однако после шквала критики большая часть участников вышла из состава турнира.

«У футбола давние традиции. Не были учтены мнения болельщиков, которым принадлежит футбол. Негативная реакция тренеров и игроков. В этом случае никакие деньги не работают», - гласит сообщение специалиста в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что первыми из состава европейской Суперлиги вышли шесть английских топ-клубов. Позже к ним присоединились представители испанского и итальянского футбола. Немецкие и французские клубы изначально не поддерживали данный проект.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрий Сёмин, Суперлига Европы
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