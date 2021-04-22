​Румменигге: «В Суперлиге было 12 клубов, а не только «Ювентус» Аньелли»

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге снова высказался по поводу Суперлиги.

«Если бы у меня была волшебная палочка, я бы немедленно вернул счастье, гармонию и верность всему футбольному миру. Но волшебной палочки у меня нет, так что придётся работать. Давайте подождём, пока буря утихнет, а затем сосредоточимся на диалоге.

Президент УЕФА Александер Чеферин заверил меня, что он не намерен ни перед кем закрывать дверь. Не знаю, возможен ли мир между ним и Аньелли. Но Суперлига состояла из двенадцати клубов, а не только из «Ювентуса» Аньелли», - сказал Румменигге в интервью Tuttosport.