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​Глава Ла Лиги: «Суперлига мертва»

22 Апреля 2021, 17:49,

Возглавляющий Ла Лигу Хавьер Тебас высказался по поводу Суперлиги, которая достаточно быстро развалилась.

«Эти клубы хотели, чтобы у их игроков было семь Феррари вместо шести. Но это проблема распределения. Я считаю, что проблемы клубов связаны не с низкими доходами, и с рационализацией расходов.

Суперлига в том виде, в каком её задумывали, мертва. В этом турнире никогда не будет команд из Германии и Франции. Думаю, угроза возникновения Суперлиги миновала. Не знаю, возможна ли какая-то другая Суперлига. Может быть, это будет «Суперлига троих», - сказал Тебас во время пресс-конференции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Хавьер Тебас, Суперлига Европы
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