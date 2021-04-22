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​Президент УЕФА созвонился со всеми президентами клубов Суперлиги, кроме Аньелли

22 Апреля 2021, 17:25,

Президент УЕФА Александер Чеферин созвонился со всеми президентами клубов, которые пытались создать Суперлигу, кроме Андреа Аньелли из «Ювентуса». Об этом на своих страницах сообщает Corriere della Sera.

Между Чеферином и Аньелли остаётся напряжённость, хотя они являются родственниками. Президент УЕФА приходится крёстным отцом одной из дочерей президента «Ювентуса».

После создания Суперлиги Александер Чеферин заявил, что ещё не встречал человека, который так много бы врал, как врал Андреа Аньелли.

Напомним, проект Суперлиги был поставлен на паузу после того, как многие клубы из него вышли.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Александер Чеферин, Андреа Аньелли
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