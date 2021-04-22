Президент «ПСЖ» возглавил ЕКА вместо Аньелли

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи был назначен новым президентом Ассоциации европейских клубов после ухода с этого поста главы «Ювентуса» Андреа Аньелли.

- Мне выпала большая честь быть назначенным президентом. Лидерство, интеграция и единение нашей организации еще никогда не было столь необходимым на этом ключевом этапе развития европейского футбола, - произнес аль-Хелаифи в инагурационной речи.

Глава ЕКА также пообещал приложить максимум усилий для усиления роли организации в качестве представителя европейских клубов.

Напомним, что Аньелли лишили должности президента ЕКА из-за его ключевой роли в создании Суперлиги Европы.