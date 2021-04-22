﻿
0

Президент «ПСЖ» возглавил ЕКА вместо Аньелли

22 Апреля 2021, 00:45,

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи был назначен новым президентом Ассоциации европейских клубов после ухода с этого поста главы «Ювентуса» Андреа Аньелли.

- Мне выпала большая честь быть назначенным президентом. Лидерство, интеграция и единение нашей организации еще никогда не было столь необходимым на этом ключевом этапе развития европейского футбола, - произнес аль-Хелаифи в инагурационной речи.

Глава ЕКА также пообещал приложить максимум усилий для усиления роли организации в качестве представителя европейских клубов.

Напомним, что Аньелли лишили должности президента ЕКА из-за его ключевой роли в создании Суперлиги Европы.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, ПСЖ, Андреа Аньелли, Нассер Аль-Хелаифи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
BESTJuventus10
22 Апреля 2021, 01:06

кто бы сомневался)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги