Президент «ПСЖ» возглавил ЕКА вместо Аньелли

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22 Апреля 2021, 00:45,
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Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи был назначен новым президентом Ассоциации европейских клубов после ухода с этого поста главы «Ювентуса» Андреа Аньелли.
- Мне выпала большая честь быть назначенным президентом. Лидерство, интеграция и единение нашей организации еще никогда не было столь необходимым на этом ключевом этапе развития европейского футбола, - произнес аль-Хелаифи в инагурационной речи.
Глава ЕКА также пообещал приложить максимум усилий для усиления роли организации в качестве представителя европейских клубов.
Напомним, что Аньелли лишили должности президента ЕКА из-за его ключевой роли в создании Суперлиги Европы.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, ПСЖ, Андреа Аньелли, Нассер Аль-Хелаифи
кто бы сомневался)