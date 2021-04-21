​Аньелли: «Не хочу говорить, какое количество клубов за последние сутки хотели вступить в Суперлигу»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли дал комментарий по мотивам краха проекта под названием «Суперлига».

«Я по-прежнему убеждён в красоте этого проекта. Я не хочу говорить, какое количество клубов за последние сутки связывались со мной и спрашивали, могут ли они войти в Суперлигу. Не думаю, что в нашей отрасли можно говорить об искренности или доверии.

По поводу выхода шести топ-клубов Премьер-лиги из проекта у меня есть предположение. Если бы они откололись и угрожали бы политике АПЛ, политики могли бы воспринять это как атаку на «Брексит», - цитирует Аньелли Football Italia.