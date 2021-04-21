​Аньелли: «Не хочу говорить, какое количество клубов за последние сутки хотели вступить в Суперлигу»

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21 Апреля 2021, 14:21,
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Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли дал комментарий по мотивам краха проекта под названием «Суперлига».
«Я по-прежнему убеждён в красоте этого проекта. Я не хочу говорить, какое количество клубов за последние сутки связывались со мной и спрашивали, могут ли они войти в Суперлигу. Не думаю, что в нашей отрасли можно говорить об искренности или доверии.
По поводу выхода шести топ-клубов Премьер-лиги из проекта у меня есть предположение. Если бы они откололись и угрожали бы политике АПЛ, политики могли бы воспринять это как атаку на «Брексит», - цитирует Аньелли Football Italia.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Андреа Аньелли, Суперлига Европы