Президент Суперлиги: «Угрозы - неправильный путь, мы готовы к переговорам»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, назначенный главой Суперлиги Европы, в очередной раз высказался относительно запуска нового турнира.

«Угрозы - неправильный путь. Конечно, «Реал» продолжит свое участие в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Никаких санкций не будет, потому что мы защищены законом.

Провал Суперлиги? Это полностью наша ответственность. Мы готовы вести переговоры со всеми, чтобы спасти футбол», - приводит слова функционера газета Marca.

Ранее стало известно о приостановке проекта Суперлиги из-за выхода из числа участников всех английских представителей. Также от участия отказался «Милан».