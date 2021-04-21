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Президент Суперлиги: «Угрозы - неправильный путь, мы готовы к переговорам»

21 Апреля 2021, 09:40,

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, назначенный главой Суперлиги Европы, в очередной раз высказался относительно запуска нового турнира.

«Угрозы - неправильный путь. Конечно, «Реал» продолжит свое участие в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Никаких санкций не будет, потому что мы защищены законом.

Провал Суперлиги? Это полностью наша ответственность. Мы готовы вести переговоры со всеми, чтобы спасти футбол», - приводит слова функционера газета Marca.

Ранее стало известно о приостановке проекта Суперлиги из-за выхода из числа участников всех английских представителей. Также от участия отказался «Милан».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Флорентино Перес, Суперлига Европы
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Комментарии (2)
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0
pol-black
21 Апреля 2021, 10:01

испугался, деда )))

0
beorn_n
21 Апреля 2021, 09:47

Чет присмирел

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