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Суперлига Европы приостановила проект после отказа английских клубов

21 Апреля 2021, 07:59,

Суперлига Европы, о создании которой на днях объявили 12 топ-клубов, была приостановлена. Об этом сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Роб Харрис, ссылаясь на официальный пресс-релиз.

Это решение было принято после выхода из турнира английских клубов. Сначала об отказе от участия сообщил «Манчестер Сити», а спустя некоторое время к инициативе «горожан» присоединились «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси».

Проект Суперлиги Европы подразумевал под собой создание турнира, в котором будут принимать участие 20 европейских топ-клубов. Президентом лиги был избран Флорентино Перес, представляющий мадридский «Реал».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Суперлига Европы
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Комментарии (3)
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Super fanat
21 Апреля 2021, 09:23

Зато от нежелательных кадров очистились клубы, приятно! Вудворд в МЮ, Аньелли в Ювентусе. Жаль, Крёнке из Арсенала так просто не убрать. Ждём выхода Реала и окончательного распада Суперлиги. И отставки Переса.

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Nicholais
21 Апреля 2021, 09:17

Ну и правильно. Значит все заявления Переса были не более чем блефом.
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Интересно, как теперь отреагирует УЕФА. Ну, то есть - определённый посыл был. Возможно даже, люди изначально собирались сделать это заявление только для того, чтобы посмотреть на реакцию общественности - приветливой она будет или их решение вызовет отторжение. Посмотрели.
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Закорешится ли теперь УЕФА со спонсорами Суперлиги и будут ли спонсоры Суперлиги заинтересованы в сотрудничестве с УЕФА? Если да, то на каких условиях? Очередное изменение формата ЛЧ через три года?

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Spirit
21 Апреля 2021, 09:12

Реакция болельщиков английских клубов быстро заставила их включить заднюю.

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