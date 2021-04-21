Суперлига Европы приостановила проект после отказа английских клубов

Суперлига Европы, о создании которой на днях объявили 12 топ-клубов, была приостановлена. Об этом сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Роб Харрис, ссылаясь на официальный пресс-релиз.

Это решение было принято после выхода из турнира английских клубов. Сначала об отказе от участия сообщил «Манчестер Сити», а спустя некоторое время к инициативе «горожан» присоединились «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси».

Проект Суперлиги Европы подразумевал под собой создание турнира, в котором будут принимать участие 20 европейских топ-клубов. Президентом лиги был избран Флорентино Перес, представляющий мадридский «Реал».