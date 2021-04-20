Венгер: «Я не удивлён, что всё так быстро закончилось»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер дал комментарий о распаде Суперлиги Европы спустя два дня после помпезного объявления о запуске революционного турнира.

- Я не удивлен, что все так быстро закончилось. С самого начала я не верил, что все задуманное воплотится в жизнь. Проект игнорировал основополагающие принципы спортивной борьбы. Если вы закрываете глаза на убийство национальных чемпионатов, то болельщики никогда не пойдут на это. Вот так, - заявил Венгер в эфире beIN Sports.

Напомним, что известный француз занимает пост главы ФИФА по глобальному развитию.