​Могли рубить бабло, а стали клоунами: Кто попал на доску позора и станет изгоем в европейском футболе

Проект Суперлиги рушится. Прямо сейчас мы можем наблюдать за шквалом новостей о планах клубов выходить из проекта, который подвергся оглушительной критике в футбольном обществе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится своим мнением по поводу происходящего.

Двенадцать клубов решили устроить революцию и объединились в Суперлигу, отколовшись от действующей футбольной системы. Конечно, они понимали, что столкнуться с сопротивлением, но наверняка не осознавали, что критика будет настолько мощной и жёсткой. Болельщики многих клубов решительно выступили против, даже не став слушать какие-то аргументы. Фанаты «Челси» собрались и заблокировали командный автобус, не давая игрокам спокойно доехать до «Стэмфорд Бридж» на вторничный матч АПЛ. Неоднозначно отреагировали на Суперлигу и футболисты. Поговаривают, что капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поругался с Эдом Вудвордом, который занимает должность исполнительного директора клуба.

Двенадцать клубов-создателей Суперлиги могут расформировать проект уже в ближайшие часы. В Англии пишут, что прямо в эти минуты ведутся переговоры на этот счёт. Что же будет дальше? Давайте немного порассуждаем.

Суперлига толком не успела создаться, поэтому говорить о каких-то необратимых последствиях не приходится. Глава УЕФА Александер Чеферин предложил клубам одуматься и вернуться в привычную футбольную систему. Надо понимать, что это предложение ещё действует. УЕФА примет клубы обратно, хотя отношение к ним наверняка изменится в худшую сторону.

Руководители клубов, которые создали Суперлигу, руководствовались исключительно финансовыми мотивами. Двенадцать клубов хотели закрыться и рубить бабло, уж простите за выражение, собирая кассы за счёт афишных матчей между собой. На деле же получилось так, что боссы этих клубов просто выставили себя клоунами. Крах Суперлиги менее чем через двое суток после её создания – это настоящее посмешище, которое футбольные фанаты будут обсуждать ещё очень и очень долго.

Главными лицами на доске позора европейского футбола станут Флорентино Перес и Андреа Аньелли. Именно они были двигателями идеи о создании Суперлиги. Слухи говорят о том, что буквально только что Аньелли ушёл в отставку с должности президента «Ювентуса», как и Эд Вудворд. Также СМИ говорят о том, что давление оказывается на Флорентино Переса, чтобы тот покинул президентский мостик в «Реале», хотя его только-только переизбрали. Вероятно, Пересу действительно придётся уходить, потому что после всего произошедшего он станет настоящим изгоем в футбольном мире, как и его соратник Аньелли.

Похоже, переворот в футболе совершить не удалось. Вышло так, что головы полетели среди революционеров.

Алексей Антоненко