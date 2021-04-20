Уткин сравнил крах Суперлиги с изменой жены ватерполиста

Журналист Василий Уткин сравнил создание и роспуск Суперлиги с драматичными событиями из жизни его первого босса на «НТВ-Плюс» Алексея Буркова.

- Ватерполист сборной СССР возвращается домой со сборов на день раньше. И классика: в постели - вот прям реально в постели за тем самым важным делом - его красавица-жена с мужиком.

Он сказать ничего не успел, еще тела в постели не поменяли положения, а жена уже крикнула ему:

- Это не измена! Я не кончила!!

Вкратце это и есть история футбольной Суперлиги, - написал Уткин в Телеграме.