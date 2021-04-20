12 клубов проводят встречу по расформированию Суперлиги

Болельщики топ-клубов Европы в основном не одобрили идею создания Суперлиги. Фанаты «Челси» заблокировали проезд команды к стадиону на календарный матч чемпионата Англии, и в руководстве «синих» пошли на попятную. Также недавнопридуманный турнир собрался покинуть «Манчестер Сити», после чего понесся поток новостей и инсайдов об отказе от Суперлиги от других участников, включая «Барселону» с «Атлетико».

По данным talkSPORT, представители всех 12 клубов, которые планировали проводить турнир, сегодня проводят встречу, на которой решится судьба Суперлиги, которую планировалось запустить уже через четыре месяца.