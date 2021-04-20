Обедзинский – о Суперлиге: «Это санкции против России? Надо создать Восточноевропейскую лигу»

Бывший нападающий ворошиловградской (луганской) «Зари», ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возникновение Суперлиги Европы.

- В Суперлиге не будет российских команд? Как же так? Это что, очередные санкции против России? Мы не должны с этим мириться. Иначе не выступать теперь вообще в международных соревнованиях? Надо тогда создать Восточноевропейскую лигу, если на Западе не хотят с нами в футбол играть. Были же раньше проекты создания Объединённого чемпионата. Правда, с Украиной сейчас такой чемпионат не получится.