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Обедзинский – о Суперлиге: «Это санкции против России? Надо создать Восточноевропейскую лигу»

20 Апреля 2021, 21:25,

Бывший нападающий ворошиловградской (луганской) «Зари», ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возникновение Суперлиги Европы.

- В Суперлиге не будет российских команд? Как же так? Это что, очередные санкции против России? Мы не должны с этим мириться. Иначе не выступать теперь вообще в международных соревнованиях? Надо тогда создать Восточноевропейскую лигу, если на Западе не хотят с нами в футбол играть. Были же раньше проекты создания Объединённого чемпионата. Правда, с Украиной сейчас такой чемпионат не получится.

 

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Суперлига Европы, Владимир Обедзинский
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Комментарии (1)
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0
pol-black
20 Апреля 2021, 22:12

ещё один с пострадавшим от пропаганды мозгом? в клинику!

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