Шоу – о создании Суперлиги: «Необходимо учитывать мнение болельщиков и футболистов»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу выступил с заявлением, в котором прокомментировал создание Суперлиги.

«Я вырос на просмотре матчей АПЛ и Лиги чемпионов – эти соревнования влюбили меня в футбол. Это два самых серьезных турнира в мире, в которых я мечтал сыграть, доказав, что любой может добиться чего угодно, если будет усердно работать.

Я думаю, что эти изменения могут изменить тот футбол, который любят миллионы людей по всему миру, в том числе и я. Мы играли без болельщиков весь год, всей команде не хватало фанатов каждый матч. У болельщиков и футболистов всегда должен быть голос, руководителям нужно принимать во внимание наше мнение», - написал Шоу в «Твиттере».