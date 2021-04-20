﻿
0

Сакки: «Суперлига противоречит спортивным принципам, у футбола есть три главных врага»

20 Апреля 2021, 20:46,

Известный в прошлом итальянский тренер Арриго Сакки высказался о создании Суперлиги.

«Суперлига противоречит спортивным принципам. Это просто какой-то цирк. Мне не нравится эта идея, потому что футбол прекрасен универсальностью. Как мы вообще могли к этому прийти? Футбол популярен, потому что в него может играть каждый, даже с минимальными затратами, такого нет в других видах спорта. В футбол могут играть и низкие, и толстые люди, высокие и низкие. У футбола есть три главных врага: бизнес, убытки и высокомерие», - цитирует итальянского специалиста журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арриго Сакки
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии