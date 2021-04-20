Сакки: «Суперлига противоречит спортивным принципам, у футбола есть три главных врага»

Известный в прошлом итальянский тренер Арриго Сакки высказался о создании Суперлиги.

«Суперлига противоречит спортивным принципам. Это просто какой-то цирк. Мне не нравится эта идея, потому что футбол прекрасен универсальностью. Как мы вообще могли к этому прийти? Футбол популярен, потому что в него может играть каждый, даже с минимальными затратами, такого нет в других видах спорта. В футбол могут играть и низкие, и толстые люди, высокие и низкие. У футбола есть три главных врага: бизнес, убытки и высокомерие», - цитирует итальянского специалиста журналист Альфредо Педулла на своём сайте.