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Федун: «Если ФИФА и УЕФА захотят придавить Суперлигу, то придавят»

20 Апреля 2021, 20:34,

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о создании Суперлиги.

«Если ФИФА и УЕФА захотят придавить этот проект, то они его придавят, а если не придавят – значит, не хотят. Жду, что этот проект лопнет через некоторое время», - цитирует Федуна РБК.

Напомним, что о создании Суперлиги объявлено было вчера. В новом турнире точно примут участие минимум двенадцать клубов – «Милан», «Ювентус», «Интер», «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал». Несколько европейских топ-клубов отказались от участия в Суперлиге и полностью поддержали УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Леонид Федун
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