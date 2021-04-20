Федун: «Если ФИФА и УЕФА захотят придавить Суперлигу, то придавят»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о создании Суперлиги.

«Если ФИФА и УЕФА захотят придавить этот проект, то они его придавят, а если не придавят – значит, не хотят. Жду, что этот проект лопнет через некоторое время», - цитирует Федуна РБК.

Напомним, что о создании Суперлиги объявлено было вчера. В новом турнире точно примут участие минимум двенадцать клубов – «Милан», «Ювентус», «Интер», «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал». Несколько европейских топ-клубов отказались от участия в Суперлиге и полностью поддержали УЕФА.