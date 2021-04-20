​Суд Мадрида предварительно запретил УЕФА и ФИФА мешать Суперлиге

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20 Апреля 2021, 19:44,
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Коммерческий суд Мадрида вынес предварительное решение по делу о создании двенадцатью большими клубами Европы Суперлиги. Как сообщает El Pais, суд запретил ФИФА, УЕФА и другим ассоциациям прямо или косвенно мешать Суперлиге, в частности посредством применения санкций в отношении клубов и футболистов. Запрет будет действовать, по крайней мере, до завершения судебной процедуры.
Стоит сказать, что в суд обратилась непосредственно Суперлига. Ранее на сайте BBC сообщалось о том, что представители Суперлиги тщательно подготовились к борьбе в юридическом поле и уверены, что их проекту ничего не угрожает.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко