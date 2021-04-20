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​УЕФА о Суперлиге: «Мы – футбол, они – нет»

20 Апреля 2021, 19:34,

Во вторник состоялся сорок пятый конгресс УЕФА, после которого Союз опубликовал новое заявление по поводу созданной Суперлиги. В нём подчёркивается осуждение созданного двенадцатью клубами турнира со стороны 55 ассоциаций-членов и участников конгресса.

УЕФА в очередной раз отметил, что созданная Суперлига ещё вразрез с европейскими футбольными ценностями. Союз и все его ассоциации-члены будут всячески бороться с турниром, который планируется запустить, говорится в заявлении.

«Мы будем защищать футбол от эгоистичного клана, которому игра неинтересна. Мы – европейский футбол, они – нет», - такими словами завершается заявление.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: УЕФА
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