Румменигге: «Хотел поговорить с Аньелли, но не смог дозвониться»

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20 Апреля 2021, 18:51,
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Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу Суперлиги. Он сказал, что не смог дозвониться к президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли, чтобы узнать его мотивы.
«Я хотел поговорить с Андреа Аньелли, но не смог до него дозвониться. Я не знаю его мотивов, поэтому не хочу его критиковать. Может, есть какая-то причина, о которой я не знаю», - сказал Румменигге Il Corriere della Sera.
«Мы не хотим участвовать в Суперлиге. Мы рады играть в Бундеслиге. Как говорят англичане, это наш хлеб с маслом. И мы счастливы выступать в Лиге чемпионов. Мы не забываем о фанатах, которые против таких реформ», - отметил Румменигге.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Бавария, Карл-Хайнц Румменигге, Андреа Аньелли