​Гвардиола: «Тренерам клубов Суперлиги немного неловко»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пока отказался оценивать созданную Суперлигу, куда вошли «горожане».

«Нам, тренерам клубов, которые вошли в Суперлигу, немного неловко, потому что у нас нет всей информации. Как только она появится, я выскажу своё мнение.

Мне бы хотелось, чтобы люди, которые приняли решение, объехали весь мир и объяснили причину, почему они к этому пришли. Я поддерживаю свой клуб, я являюсь частью этого клуба, но у меня также есть собственное мнение. Оно таково: я хочу иметь более полную информацию», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

При этом Хосеп Гвардиола выразил беспокойство по поводу того, что 15 клубов гарантированно будут принимать участие в Суперлиге каждый год.

«Когда нет взаимосвязи между усилиями и успехом, между усилиями и вознаграждением, - это не спорт», - сказал тренер «Манчестер Сити».