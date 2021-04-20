﻿
0

​Гвардиола: «Тренерам клубов Суперлиги немного неловко»

20 Апреля 2021, 18:44,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пока отказался оценивать созданную Суперлигу, куда вошли «горожане».

«Нам, тренерам клубов, которые вошли в Суперлигу, немного неловко, потому что у нас нет всей информации. Как только она появится, я выскажу своё мнение.

Мне бы хотелось, чтобы люди, которые приняли решение, объехали весь мир и объяснили причину, почему они к этому пришли. Я поддерживаю свой клуб, я являюсь частью этого клуба, но у меня также есть собственное мнение. Оно таково: я хочу иметь более полную информацию», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

При этом Хосеп Гвардиола выразил беспокойство по поводу того, что 15 клубов гарантированно будут принимать участие в Суперлиге каждый год.

«Когда нет взаимосвязи между усилиями и успехом, между усилиями и вознаграждением, - это не спорт», - сказал тренер «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
20 Апреля 2021, 18:50

в отличии от Зидана хоть что то сказал

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии