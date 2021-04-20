Суперлига подала иск против УЕФА и ФИФА, намеревающихся ввести санкции в отношении футболистов, которые будут играть в новом турнире. Об этом сообщается на сайте BBC.

Источник из Суперлиги сообщил, что представители этих двенадцати клубов были готовы к негативной реакции общественности. Также Суперлига успела подготовиться в юридическом поле, будучи уверенной, что у них есть все законные основания создать такой турнир без каких-либо санкций со стороны.

Напомним, в число клубов-создателей Суперлиги стали двенадцать грандов, представляющих Англию, Италию и Испанию.