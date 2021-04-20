Линекер – Пересу: «Сделайте два тайма по 5 минут и 45 минут перерыва на рекламу»

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер отреагировал на предложение главы созданной Суперлиги Флорентино Переса сократить футбольные матчи по времени.

«Отличная идея. Сделайте два тайма по 5 минут и 45 минут перерыва на рекламу», - написал Линекер на своей страничке в Twitter, добавив смайл, изображающий ощущение тошноты.

Напомним, днём ранее двенадцать статусных клубов Европы стали создателями Суперлиги, желая зарабатывать ещё больше денег за счёт афишных матчей. Клубы-создатели Суперлиги столкнулись с серьёзной критикой, в том числе со стороны своих же болельщиков.