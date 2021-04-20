﻿
0

Линекер – Пересу: «Сделайте два тайма по 5 минут и 45 минут перерыва на рекламу»

20 Апреля 2021, 15:40,

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер отреагировал на предложение главы созданной Суперлиги Флорентино Переса сократить футбольные матчи по времени.

«Отличная идея. Сделайте два тайма по 5 минут и 45 минут перерыва на рекламу», - написал Линекер на своей страничке в Twitter, добавив смайл, изображающий ощущение тошноты.

Напомним, днём ранее двенадцать статусных клубов Европы стали создателями Суперлиги, желая зарабатывать ещё больше денег за счёт афишных матчей. Клубы-создатели Суперлиги столкнулись с серьёзной критикой, в том числе со стороны своих же болельщиков.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Флорентино Перес, Гари Линекер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии