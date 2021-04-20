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​«Челси» и «Манчестер Сити» думают о выходе из Суперлиги

20 Апреля 2021, 14:55,

Два топовых клуба Премьер-лиги Англии думают о выходе из Суперлиги. Речь идёт о «Челси» и «Манчестер Сити», сообщает The Guardian со ссылкой на неназванного руководителя другого клуба, к которому обращались по поводу вступления в Суперлигу.

Также The Guardian пишет о том, что менее половины из двенадцати клубов-создателей Суперлиги считаются «фанатиками» идеи о турнире. Они будут поддерживать Суперлигу во что бы то ни стало, несмотря на общественное давление и потенциальные санкции.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что игроки клубов Суперлиги не смогут играть за свои сборные. Глава Суперлиги Флорентино Перес в ответ заявил о гарантиях того, что исключений из сборных не будет.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Манчестер Сити
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