​«Челси» и «Манчестер Сити» думают о выходе из Суперлиги

Два топовых клуба Премьер-лиги Англии думают о выходе из Суперлиги. Речь идёт о «Челси» и «Манчестер Сити», сообщает The Guardian со ссылкой на неназванного руководителя другого клуба, к которому обращались по поводу вступления в Суперлигу.

Также The Guardian пишет о том, что менее половины из двенадцати клубов-создателей Суперлиги считаются «фанатиками» идеи о турнире. Они будут поддерживать Суперлигу во что бы то ни стало, несмотря на общественное давление и потенциальные санкции.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что игроки клубов Суперлиги не смогут играть за свои сборные. Глава Суперлиги Флорентино Перес в ответ заявил о гарантиях того, что исключений из сборных не будет.