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Перес: «Президент «Барселоны» сразу же принял приглашение в Суперлигу»

20 Апреля 2021, 13:44,

Глава Суперлиги Европы и мадридского «Реала» Флорентино Перес поведал о включении в число участников турнира каталонской «Барселоны».

«Барселона» пребывает в непростом финансовом положении. Лапорта сразу же принял приглашение в Суперлигу, как и многие другие топ-клубы. Этот турнир спасет мир футбола», - передает слова функционера журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, что к европейской Суперлиге присоединились английские, испанские и итальянские топ-клубы. Футбольная общественность крайне негативно отнеслась к запуску этого турнира.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Флорентино Перес, Жоан Лапорта
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
20 Апреля 2021, 13:50

я бы их повесил на одной веревке

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