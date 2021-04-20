Перес: «Президент «Барселоны» сразу же принял приглашение в Суперлигу»

Глава Суперлиги Европы и мадридского «Реала» Флорентино Перес поведал о включении в число участников турнира каталонской «Барселоны».

«Барселона» пребывает в непростом финансовом положении. Лапорта сразу же принял приглашение в Суперлигу, как и многие другие топ-клубы. Этот турнир спасет мир футбола», - передает слова функционера журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, что к европейской Суперлиге присоединились английские, испанские и итальянские топ-клубы. Футбольная общественность крайне негативно отнеслась к запуску этого турнира.