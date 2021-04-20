​5 тренеров, которым выгодна Суперлига

Футбольное общество продолжает активно обсуждать создание большими клубами Суперлиги. Двенадцать грандов решили объединиться в свой проект, чтобы иметь возможность зарабатывать ещё больше. Но в ситуации с созданием Суперлиги есть и другие выгодополучатели. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации под иным углом.

Открывать этот материал должен был Жозе Моуринью, но вслед за объявлением о создании Суперлиги последовало объявление об увольнении португальского тренера из «Тоттенхэма». Ожидалось, что будущее Особенного будет решено в конце сезона, и зависеть оно будет от того, попадёт ли команда в Лигу чемпионов. Теперь ясно, что в Лигу чемпионов «Тоттенхэм» не попадёт, а значит, задача финишировать в топ-4 Премьер-лиги отпала сама сбой. Жозе Моуринью вывел «шпор» в Суперлигу, но сразу был уволен. Прямо ирония судьбы.

Не Жозе Моуринью, так Микель Артета. Вот уж кому достаётся в последние месяцы. Время идёт, а «Арсенал» всё сильнее углубляется в статус середняка Премьер-лиги. С потенциалом, но всё же середняка. Положа руку на сердце, сегодня сложно сказать, кто сильнее – «Арсенал» или «Эвертон». Включение «канониров» в Суперлигу означает, что финишировать в зоне Лиги чемпионов им не нужно. Не нужно команде и прицеливаться на трофей Лиги Европы в плане того, что он даёт билет в Лигу чемпионов. Критики в адрес Артеты может стать меньше. Хотя бы потому, что часть критики примет на себя клуб, решивший вступить в сомнительный проект.

От Англии к Италии. Здесь под давлением находится Андреа Пирло, ведь «Ювентус» с вероятностью в 99,9% потеряет титул чемпиона Италии после девяти триумфов подряд. На выходных «старая синьора» проиграла «Аталанте», и все заговорили о страшном – туринцы рискуют даже не финишировать в четвёрке и остаться без Лиги чемпионов. А это уже удар не только по статусу, но и по кошельку. Пошли слухи, что Пирло при таком раскладе точно уволят. Теперь молодому тренеру не нужно беспокоиться о месте в четвёрке, ведь клуб променял Лигу чемпионов на Суперлигу.

«Рома» не вошла в число создателей Суперлиги, но при этом является одним из выгодополучателей в этой ситуации. Если «Интера», «Милана» и «Ювентуса» не будет в Лиге чемпионов, значит, там будет «Рома». С высокой долей вероятности. А что это означает? А означает это, что Паулу Фонсека сохранит работу. Его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона, но слухи в Италии говорили о том, что в соглашении есть пункт, согласно которому оно автоматически продлевается на год, если команда получает билет в Лигу чемпионов. Может, это просто слухи, а может, Фонсека действительно останется в «Роме» за счёт Суперлиги. Кстати говоря, португальца в последние месяцы пресса активно сватала в «Спартак». Москвичам придётся подождать.

Дженнаро Гаттузо тоже относится к тренерам, чьё будущее регулярно обсуждается в СМИ. Вроде бы и «Наполи» прибавил, но слухи о возможном уходе тренера остаются. Говорят, президент клуба Аурелио де Лаурентис не в полной мере доволен работой Гаттузо. Опять же, мерилом проделанной тренером работы могла стать путёвка в Лигу чемпионов или её отсутствие. «Наполи» наверняка окажется в этом турнире в условиях Суперлиги.

И снова к Англии. Карло Анчелотти не находится под угрозой увольнения, ведь «Эвертон» показывает неплохой футбол и борется за еврокубки даже в общей таблице. К выгодополучателям мы отнесли Анчелотти из-за того, что он в своих интервью регулярно говорил о намерении вывести «Эвертон» в еврокубки, хотя бы в Лигу Европы. В условиях ухода топовой шестёрки клубов в Суперлигу «ириски» с высокой долей вероятности не просто попадут в еврокубки, а представят Англию в Лиге чемпионов. Каким будет этот турнир без грандов – это другой вопрос, но Анчелотти добьётся своей цели и выступит с «Эвертоном» в Европе.