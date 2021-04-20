Инфантино - о клубах Суперлиги: «Либо ты полностью в игре, либо за бортом»

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20 Апреля 2021, 13:20,
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Глава ФИФА Джанни Инфантино высказался относительно запуска нового футбольного турнира - европейской Суперлиги.
«ФИФА не поддерживает создание этого турнира. Суперлига - закрытый клуб, который отклонился от принятых футбольных принципов, ассоциаций, УЕФА и ФИФА.
Когда вы делаете какой-то выбор, то должны понимать последствия. Каждый несет ответственность за свое решение. Либо ты полностью в игре, либо за бортом. Невозможно находиться в двух местах одновременно», - передает слова руководителя пресс-служба организации.
Ранее о создании Суперлиги Европы объявили 12 топ-клубов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Джанни Инфантино, Суперлига Европы
"Суперлига - закрытый клуб" - Окей, дальше что? "отклонился от принятых футбольных принципов, ассоциаций, УЕФА и ФИФА" С хрена ли? Просто решили собрать свой турнирчик погонять в обход ваших мохнатых ручек.
Позиция ФИФА и УЕФА должна быть односторонне жесткой по отношению этой ,,элитной ,, группе , это однозначный развал европейского футбола как токового , почему молчит федерация футбола Испании ??? Реал это не собственность Переса , это символ королевства , такие вопросы могут решатся лишь федерацией футбола страны , особенно если это касается престижа страны и лиги в целом а не амбиций Переса , почему нет официального заявления федерации АПЛ И сЕРИАЛА ??? Если эти команды решили создать свою комерческую тусу для избранных им не место среди других . Эти люди поставили себя выше других , ограничений не должно быть в спорте , ни по каким критериям , создание комерческой лиги это вход в шоу бизнес , коим являются большинство турниров США , и к спорту совсем не имеют никакого отношения не имеют , Ценность футбола в Европе это традиции , соревновательный принцип которых и так уже практически добит в угоду богатым клубам , называющими себя ТОП и супер клубами , по своей сути совсем днище посмотрите где они сейчас ?? Интер , последнее место в группе , Милан вообще не попал в ЛЧ , юве вылетел от Порто , вот откуда , Арсенал полное дно , тотен убожество на которое жалко смотреть на евро , Барса которая символ Каталонии идет в какой то сомнительный турнир , почему никто не возмущается тем что Перес президент Реала и ПРЕЗИДЕНТ ЭТОЙ СРАНОЙ ЛИГИ ??? почему нет возмущения болельщиков Реала ??? Барселоны ???
Печально когда судьбу клуба решает пара человек. Один хочет заработать и тащить в суперлигу, второй обиделся и хочет вообще отстранить от футбола. Бедным нам фанатам вообще показывают что мы ниче не решаем).