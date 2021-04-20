Инфантино - о клубах Суперлиги: «Либо ты полностью в игре, либо за бортом»

Глава ФИФА Джанни Инфантино высказался относительно запуска нового футбольного турнира - европейской Суперлиги.

«ФИФА не поддерживает создание этого турнира. Суперлига - закрытый клуб, который отклонился от принятых футбольных принципов, ассоциаций, УЕФА и ФИФА.

Когда вы делаете какой-то выбор, то должны понимать последствия. Каждый несет ответственность за свое решение. Либо ты полностью в игре, либо за бортом. Невозможно находиться в двух местах одновременно», - передает слова руководителя пресс-служба организации.

Ранее о создании Суперлиги Европы объявили 12 топ-клубов.