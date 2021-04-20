Линекер заступился за футболистов клубов Суперлиги, которым хотят запретить играть за сборные

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20 Апреля 2021, 11:59,
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Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер высказался о возможном запрете игрокам клубов Суперлиги выступать на международном уровне.
«Мне не нравятся угрозы в адрес игроков. Им хотят запретить выступать за сборные из-за участия в Суперлиге. Нельзя этого допустить, ведь футболисты не виноваты, они не имеют к этому никакого отношения. Поэтому игроки не должны подвергаться такому наказанию», - написал Линекер в своем «Твиттере».
Ранее о создании Суперлиги сообщили 12 клубов: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Гари Линекер
Они должны выбирать сами , а выбор будет конечно в сторону бобла , самое главное что выступают лишь те игроки что уже закончили свои карьеры , а что же молчат Криш и Месси ??))) Неймарчик )))??? вскормленные дикими деньгами , УЕФА сам вырастил этих монстров , зарплаты как у космонавтов что Марс покорили и спасли человечество , Маур нифига не выигрывая получил отступных 90 лямов , что же они теперь возмущаются ?? вместо дебильного фейрплей нужно было вводить потолок на зарплаты , контролировать соблюдения контрактов игроками и клубами , я уже говорил что этот гнойник с баблом приведет к краху футбола , вот теперь это и происходит .
Действительно. Вся проблема в ценниках игроков и их зарплатах. Клубы сами придумали себе эту проблему и теперь жалуются что не окупают затраты. УЕФА и т.д виноваты что не брали под жесткий контроль эту тему а позволяли богатеньким творить все что вздумается.