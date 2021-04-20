Линекер заступился за футболистов клубов Суперлиги, которым хотят запретить играть за сборные

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер высказался о возможном запрете игрокам клубов Суперлиги выступать на международном уровне.

«Мне не нравятся угрозы в адрес игроков. Им хотят запретить выступать за сборные из-за участия в Суперлиге. Нельзя этого допустить, ведь футболисты не виноваты, они не имеют к этому никакого отношения. Поэтому игроки не должны подвергаться такому наказанию», - написал Линекер в своем «Твиттере».

Ранее о создании Суперлиги сообщили 12 клубов: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».