«Слепая верность клубу – признак дурака»: Болельщики «МЮ» прокомментировали основание Суперлиги

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело в социальных сетях реакцию болельщиков «Манчестер Юнайтед» на создание европейской Суперлиги.

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Peter D.: «Будет интересно посмотреть, что на этот счёт скажут игроки с чувством социальной справедливости вроде Рэшфорда».

David J.: «Берите пример с меня. Профессиональный спорт не управляет моей жизнью, я смотрю его ради развлечения и могу найти развлечение в другом месте. Верность клубу – это одно, а слепая верность – признак дурака. Я не пойду по этому пути за этим клубом».

Neil D.: «Быть фанатом «МЮ», когда Глейзеры обогащаются за счёт клуба, достаточно сложно. Если это произойдёт, то я закончу поддерживать команду, с радостью уйду из числа болельщиков и никогда не оглянусь назад».

Natascha S.: «Я влюбилась в «Ман Юнайтед» мгновенно, а с таким предательством я тоже мгновенно его разлюблю. Но пока ещё можно всё исправить – мяч на вашей стороне».

Hetty E.: «Проигрывать мелкой рыбёшке в напряженной игре европейской ночью, будь то в Лиге чемпионов или Лиге Европы, на 100% лучше, чем наблюдать, как команда играет против одного и того же соперника год за годом».

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Little D.: «Более ста лет моя семья болеет за «Манчестер Юнайтед», на протяжении четырёх поколений у неё не было выбора, кого поддерживать. И я никогда не был так зол на свой клуб. В своей жизни я надеялся никогда не увидеть, как «Ливерпуль» выиграет чемпионат, и я всегда хотел, чтобы он вылетел в низшую лигу, мне бы это понравилось. Но сейчас я бы предпочёл не возникновение Суперлиги, а чтобы «Ливерпуль» выигрывал чемпионат каждый год».

MF89: «Вирус Глейзеров расползается по Европе».

Green and W.: «Премьер-лига никогда не избавится от «Юнайтед», «Сити», «Ливерпуля» и «Челси». Просто посчитайте сумму денег, которую она потеряли бы в таком случае на доходах от телетрансляций».

Red D.: «Мне стыдно быть фаном «МЮ» первый раз за тридцать лет».

Joshua F.: «Первый раз? А что послужило мотивацией для создания Премьер-лиги? И тебе не было стыдно, когда клубы позволили ФИФА и УЕФА испортить игру номер один коррупцией?».

Luke A.: «Здесь власть принадлежит игрокам, и если каждый игрок скажет, что не будет играть в Суперлиге, она не начнётся. Я лично буду ненавидеть каждого футболиста, который не осуждает Суперлигу».

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Максим М.: «Когда это футбол в последнее время для болельщиков стал? Весь мир плачет от цен на билеты в лигах, об отношении руководства клубов к фанатам своим в большинстве. Так что это бред полный!».

Сабина А.: «Мне просто интересно, что бы писали тут «поддерживающие» Суперлигу, если бы наш клуб отказался. Все сразу забыли о том, как Вудворд и семейка Глейзеров доят наш клуб уже который год, и вся эта затея тупо для того, чтобы набить ещё больше карманы».

Ярослав Т.: «Так а в чем проблема? Что деньги пойдут напрямую клубам без посредников или что? Лига чемпионов же планировалась, как и Кубок европейских чемпионов, то есть есть там должны были играть чемпионы и никто больше. Но по факту мы видим другое».

Богдан О.: «Почему они не объединяются, когда нарушается футбольный fair play, а УЕФА ничего не делает?».

Василий Б.: «Битва двух жадных систем началась, надеюсь это послужит уроком ФИФА и УЕФА. Ну не может победитель Лиги чемпионов получать меньше денег, чем победитель АПЛ. Понятно, что престиж и всё такое, но подъёмные для клубов жизненно важны, тем более сейчас, когда болельщиков на трибунах нету...».

Кирилл Иванцов