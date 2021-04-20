«Уберите паразитов из нашего клуба»: Как поклонники «Тоттенхэма» отреагировали на Суперлигу

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело в сетях реакцию на создание европейской Суперлиги со стороны болельщиков лондонского «Тоттенхэма».

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Lukas G.: «Я зарубежный фанат, которого принято называть «пластиковым», и даже для таких, как я, это полный позор».

John N.: «Не понимаю, зачем они хотят присоединиться к лиге, где они каждый год будут финишировать вторыми снизу после «Арсенала».

Kane D.: «Мы не можем победить даже «Динамо» Загреб во второстепенных европейских соревнованиях, но, оказывается, нас считают ведущим европейским клубом».

Alex W.: «Великий Билл Николсон переворачивается в могиле... Позор нашему клубу».

Pete W.: «Мы продали свою душу за несколько жалких пенни».

Bryan G.: «Суперлига будет успешной, потому что большинство современных футбольных фанатов (особенно дети или люди, которые узнают что-то о своём клубе только из-за телевидения и социальных сетей) на самом деле не разбираются в футболе, они просто ждут Месси и Криштиану каждые выходные. Суперлига «Макдоналдса» станет чем-то особенным, если отбросить настоящих фанатов и сосредоточиться на «пластиковых», которые оставят гораздо больше денег».

Noel D.: «Надо создать краудфандинг для болельщиков, чтобы мы могли внести свой вклад в выборный совет, который будет представлять наши интересы при покупке контрольного пакета акций клуба. Суперлиги нельзя допустить!»

Josh G.: «Уберите паразитов из нашего клуба».

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shepherd n.: «Даниэль Леви использовал Моуринью как дымовую завесу, чтобы отвлечь внимание от Суперлиги».

Charlie J.: «Было бы здорово, если бы Премьер-лига / УЕФА / ФИФА реализовали свои угрозы. Мне особенно нравится чемпионат мира из-за культуры, азарта и повода, а не из-за престижа игроков. Речь всегда идёт о связи игроков с национальными болельщиками, и обычно чем меньше платят игрокам, тем сильнее эта связь».

Barry K.: «Одна из радостей жизни старика – это то, что я могу сказать: «Всё это я видел раньше». В 1960 году большие клубы не хотели участвовать в Кубке EFL, но через шесть лет все они присоединились. В 1992 году многие болельщики не любили Премьер-лигу и оплакивали уход из четырёх старых дивизионов, но вскоре все они забыли об этом. Я много лет предсказывал европейскую Суперлигу. Простой факт заключается в том, что в моей жизни несколько клубов доминировали во внутренних лигах и в розыгрыше Кубка, и это стало скучно. Два манчестерских клуба, а также «Челси» и «Арсенал» сожрали почти все внутренние соревнования за последние двадцать лет. Единственные турниры, в которых была серьёзная конкуренция, – это Лига чемпионов и Лига Европы. Так что, фанаты, признайтесь честно: тёмным холодным мрачным январским вечером вы бы предпочли пойти посмотреть матч «Тоттенхэм» – «Барселона», а не «Тоттенхэм» – «Фулхэм».

Black C.: «С экономической точки зрения Суперлига – более жизнеспособный вариант. Клубы потеряли миллиарды во время пандемии, и я бы предпочел, чтобы развитие шло по американскому варианту, а не по китайскому».

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Макс Г.: «Почему противники Суперлиги видят в ней причину вымирания национальных лиг? Ведь это УЕФА решили кинуть команды-основатели».

Николай С.: «Чемпионство «Лестера» уже не будет сказкой, как в сезоне 2015/2016. По факту, создатели Суперлиги кинули УЕФА и сказали: «Ну вы должны сделать так, чтобы национальные лиги игрались, чтобы у нас были команды для ротации». А УЕФА без денег это не сможет сделать. Футбол в рабочем состоянии поддерживают спонсорские деньги, и они утекут из национальных лиг, потому что спонсорам невыгодно будет сотрудничать с ними, так как их спонсорские вложения не окупятся».

Самат Т.: «Думаю, у Моуринью есть хорошие друзья в УЕФА, которые подстрекнули его выступить против Суперлиги и дать старт всемирному протесту».

Кирилл Иванцов