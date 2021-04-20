«Чувствую себя мазохистом»: Пришлась ли Суперлига по душе болельщикам «Милана»

Сетевое издание посмотрело на реакцию поклонников «Милана» в Сети на создание Суперлиги.

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Misha D.: «Я болею за «Милан» с 1990 года... Или, вернее, я был болельщиком... Я наслаждался многими победами, трофеями и терпел поражения как настоящий фанат. Сегодня мне впервые стало стыдно! Никакой проигрыш или другой результат не был бы хуже, чем это событие... Я лучше поддержу и посмотрю «Аталанту» и «Наполи», чем пойду на поводу у жадных боссов, считающие деньги».

Chuck F.: «Это благодарность за нашу любовь и поддержку в тяжелые времена. Теперь это не тот клуб, который мне нравится, я надеюсь, что вы и остальные будете исключены из всех соревнований».

Giovanni G.: «Но, может, если подумать, так будет лучше. По крайней мере, мы больше не проиграем «Специи».

Danijel N.: «Я поддерживаю Суперлигу только потому, что она идёт против УЕФА».

Azeke J: «Я поддерживаю её, хотя уверен, что есть больше информации о ней, о которой публика не знает, а УЕФА в любом случае занимается непрозрачным делом».

Apostolis: «Милан» – это команда рабочего класса Милана с начала 20 века. Мы не можем забыть ULTRAS, мы не можем забыть всю историю. Нельзя забывать принципы этой команды. В наш век, век этой несправедливой экономической системы, «Милан» должен защищать футбол. «Милан», вы должны бороться несмотря ни на что, чтобы вернуться на вершину Лиги чемпионов и отпраздновать с нами восьмую звезду».

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Ezio A.: «Меня тошнит от командующих футбольными организациями, путешествующих на частных самолетах».

Shiina M.: «По какому праву УЕФА собирается запретить вызывать игроков в сборные? Частное лицо или организация, если захочет, организует любой турнир, который ему нравится».

Simona G.: «Наконец-то будет честный чемпионат, и все команды получат хорошие шансы на скудетто».

hiina M.: «Меня никогда не волновали маленькие команды, так как они не приносят никакой выгоды другим».

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Бага А.: «Открываем дверь в тёмную комнату...».

Слава З.: «Вот уж кого-то жаднее УЕФА еще поискать нужно. А почему это в ЧМ игроки не смогут участвовать? ЧМ под эгидой ФИФА. Пусть Чеферин бамбук курит… А игрокам в случае санкций надо подавать в суды и легко их выигрывать. Это так же как дисквалификации спортсменов по выдуманным обвинениям в использовании допинга. Всё через суд. У спортсменов тоже есть права. Они не рабы УЕФА и ФИФА».

Georgiy K.: «Стыдно что Милан подписался на эту фальшивку, а не турнир».

Илья С.: «Будем объективны, «Милан» среди этих 12+ команд будет на самом дне ближайшие несколько лет. Смотреть эту лигу и болеть все, безусловно, будут. но я и так после 2011 года чувствую себя каким-то мазохистом, наблюдая за всем этим дерьмом, через которое клуб прошел за все эти годы. И как только всё стало налаживаться – ввязываться в сомнительную авантюру... Даже не знаю, уж точно не в том состоянии клуб, чтоб именно сейчас конкурировать с гигантами Европы».

Куаныш Т.: «Ну вот кому Суперлига мешает вообще? Только и УЕФА она и мешает».

Kirill R.: «По сути, вся эта Суперлига держится на «Реале», «МЮ», «МС» и «Ливерпуле» (самые богатые клубы). И вот будет угар, если по итогу они соскочат из этого цирка, а остальные клубы отстранят от ЛЧ и чемпионатов)). Весь этот бред затеял Аньелли, поэтому я против чтобы «Милан» влезал в эту чушь».

Иван К.: «Через пару лет Суперлига приестся настолько, что на бесконечное мелькание одних и тех же лиц перед глазами уже будет аллергия. Теперь нас хотят круглый год кормить фуагрой без хлеба. Не спорю, что многим такое положение дел будет по душе. Но надоест это быстро».

Халид М.: «Из года в год люди смотрят матчи национальных первенств, где большинство команд одни и те же. А в Суперлиге все команды на групповой стадии лишь дважды сыграют между собой: дома и в гостях. Какой тут может быть переизбыток)».

Кристина Ш.: «Всю жизнь мечтала увидеть, как любимый «Милан» окажется под Пересом и Аньелли».

Кирилл Иванцов