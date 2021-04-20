«Это футбольный рак», «Мы сверхклуб»: Как фанаты «Интера» восприняли Суперлигу

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало из социальных сетей любопытные комментарии болельщиков миланского «Интера» насчёт возникновения Суперлиги Европы.

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Andrea F.: «Если нас выгонят из чемпионата, это будет шедеврально. Мы смогли наконец выиграть скудетто после многих лет страданий, и теперь вы всё выбросили в унитаз».

Minos T.: «Если вы хотите начать Суперлигу, то просто назовите ее Суперлигой. Не добавляйте слово «европейская». Потому что Милан, Турин, Ливерпуль, Лондон, Манчестер, Мадрид, Барселона не представляют всю Европу. Европа – это каждая земля, провинция, город, деревня. Тогда как насчет переименования «Реал Мадрид» в «Реал Европы»? Это группа европейских городов, вот и все. И это лига из 12 клубов, а не всей Европы».

Stefan S.: «Большинство фанатов «Интера» даже не из Милана. Руководство «Интера», вероятно, всё равно, и за деньги оно готово перевести клуб в Стамбул или Москву».

Giorgio G.: «Я играю в футбол в местной лиге на любительском уровне. И уж точно я бы не хотел, чтобы моя команда получила повышение, которого мы не заработали на поле».

Darren C.: «Так грустно видеть, что «Интер» присоединяется к обману «Юве» и «Милана» в этой ерунде Суперлиги. Владельцы нашего великого клуба должны повесить свои коллективные головы от стыда, тем более, что это затмит скудетто «Интера» после стольких неудачных попыток».

Jimmy W.: «Да кому вообще нужны эти маленькие клубы? Мы сверхклуб».

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Paolo C.: «Евролига уже существует в баскетболе. Они частные компании и делают всё, что хотят».

Gilulia G.: «Это футбольный рак. Где меритократия? Куда делся настоящий футбол? Аньелли и другие одиннадцать президентов клубов должны быть отстранены от футбола».

Robyraptor: «Я никогда не говорил, что УЕФА – это хор безупречных прихожан, но эта Суперлига лишает игру смысла. Зачем нам волноваться по поводу столкновений между великими командами, если мы знаем, что они и так регулярно будут происходить каждый год, независимо от их результатов? И что они тогда выиграют? Какой у них будет титул? Я не одобряю».

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Андрей Х.: «Ждали одиннадцать лет победы в сериАле, и вот пожалуйста».

Михаил Р.: «Цирк уехал, клоуны остались».

Mechanical H.: «Без Лиги чемпионов я просто не представляю себе футбол. Придётся мне полностью окунуться в виртуальный футбол, там ЛЧ у меня никогда не умрёт)».

Igor T.: «Во как заверещали! Все предали маленькие клубы… А то, что они всю жизнь сосали деньги с телеправ благодаря таким клубам, как «Юве» и «Интер», так это, значит, нормально».

Дениска Б.: «Бред полный, куда денутся такие клубы как «Аякс», «Порту», та же «Аталанта» с её талантами? Ох и бредятина. Бабки, конечно, заманчивы, но они только приносят зло… Хотя им виднее».

Артем Т.: «Это откуда бабло будут брать? А, в принципе, американский банк напечатает фантиков с дядей Бенджамином».

Igor T.: «То есть матчи между «Беневенто» и «Удинезе» никому не надоели, а хороший футбол надоест? Смысл тогда вообще такого явления, как футбол, если он в самом лучшем своем проявлении надоест?».

Кирилл Иванцов