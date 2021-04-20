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Бекхэм - о Суперлиге: «Нужен футбол для всех»

20 Апреля 2021, 11:23,

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм, который сейчас является совладельцем клуба МЛС «Интер Майами», высказался насчет создания Суперлиги Европы.

«Я очень люблю футбол. В этом вся моя жизнь. Как бывший футболист и руководитель клуба я понимаю, что футбол без болельщиков - это ничто. Нужен футбол для всех. Мы выступаем за справедливые соревнования. Если не получится отстоять установленные принципы, то игра окажется в опасности», - гласит сообщение Бекхэма в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что 12 топ-клубов объявили о запуске нового турнира. Этот проект подразумевает под собой организацию лиги, в которой сыграют 20 команд.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дэвид Бекхэм, Суперлига Европы
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