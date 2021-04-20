«Надо блокировать выход команд на поле»: Болельщики «Ливерпуля» остро отреагировали на Суперлигу

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» промониторило в социальных сетях реакцию поклонников «Ливерпуля» на создание европейской Суперлиги

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Jamie G.: «Билл Шенкли перевернулся в гробу».

Димитър Н.: «Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед» ничего не будет значить в Суперлиге. Совершенно ничего! На мой взгляд, вся магия соперничества испарится».

Angelo M.: «Футбол становится очень скучным из-за этих национальных лиг, большинство людей смотрят только Лигу чемпионов. Вы действительно любите смотреть Лигу 1, Бундеслигу? Я знаю, что Суперлига навредит национальным лигам, но ради футбола она должна быть осуществлена, и она сделает футбол более популярным во всем мире».

Ian t.: «Мой папа, которому почти восемьдесят, никогда не понимал ненависть между «Ливерпулем» и «Ман Юнайтед». Он всегда говорил, что когда-то оба эти клуба были близки, их соперничество было товарищеским. Я уверен, что Шенкли и Басби были друзьями. Сейчас нам нужно объединиться и вместе выступить против Суперлиги. Оба наших клуба построены на базе рабочего класса, это два самых успешных клуба Англии в пределах сорока миль друг от друга».

Paul G.: «Мне как 40-летнему болельщику «Ливерпуля» это неприятно. Мы должны выйти на улицы из-за этого. Если надо, то должны заблокировать даже выход команд на игры. Мы должны сделать что-то активное!!».

LS15: «По сути, эти двенадцать клубов стали богатыми детьми, которые говорят остальным: «Вы слишком бедны, чтобы с нами играть».

Brian R.: Мы не трусы, мы стали первопроходцами, двигаясь вперед и противостоя сомнительным УЕФА и ФИФА, а теперь они нас шантажируют».

Jason E.: «В этом году я потерял семью, статус работы, веру в человечество, а «Ливерпуль» оставался единственным позитивным моментом в моей жизни».

Irish S.: «Если Суперлига пройдёт, и мы получим санкции от Премьер-лиги, то каждый фанат «Ливерпуля» должен подать иск против FSG, чтобы остановить это безумие».

Mia M.: «Даже если эти клубы отступят, мы никогда уже не сможем посмотреть на них, как раньше. Это можно сравнить с тем, что супруги, женатые десять лет, узнают, что пять лет назад у них были короткие романы на стороне. Даже если ты простишь в такой ситуации, то всё равно никогда уже не почувствуешь такого комфорта».

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Neerij M.: «Я боюсь, что Суперлига разрушит блестящую и красивую экосистему английского футбола, лучшего в мире. Надеюсь, я совершенно не прав, но я чувствую себя очень меланхолично».

Sune L.: «Я болею за «Ливерпуль» с 1984 года, и должен признать, что от мысли о том, что он присоединится к европейской Суперлиге, меня тошнит. Я только что отменил свое членство в клубе, и мой 37-летний роман с «Ливерпулем» окончательно завершился».

Sam G.: «Я бы отдал всё, чтобы игроки просто ушли с поля, когда судья даст свисток, чтобы начать игру Суперлиги. Покажите владельцам, что спорт не для них и что они действительно бессильны без игроков и болельщиков!».

Denise L.: «К сожалению, большинство игроков такие же жадные, как и хозяева клубов. Если «Ливерпуль» выиграет Суперлигу, то я надеюсь, они пройдутся парадом по пустым улицам. Мы ничего не забываем!».

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Никита В.: «Жалко больше всего как раз тренеров с игроками, которые оказались просто пешками в играх богатых дядечек, пляшущих под дудку президента одного непростого клуба из Мадрида».

Валентин Е.: «Напомните, плиз, а как это появилась АПЛ в 92 году? Не из-за денег, наверное? Одни лицемерные мешки с деньгами против других таких же. С интересом жду, чем это кончится».

Anthony L.: «У руля «Ливерпуля бизнесмены, для которых не клуб на первом месте, а деньги. Клуб выигрывает самые значимые трофеи, но из-за коронавируса нет денег на трансферы, пока «Челси» 300 лямов выкладывает. Но вас это не волнует, разумеется. Главное ведь, что суперлига – отстой, и все беды от не. Ах да, УЕФА – лучшая организация, и ЛЧ, где «Зенит» попадает в первую корзину, а «Лейпциг» – в третью, это и есть футбольная справедливость. А ещё за них красноречиво говорят их же угрозы отстранить игроков от игр сборных. Как будто игроки решают что-то в данной ситуации».

Ниджат Д.: «Я скажу, почему я за Суперлигу, очень рад и жду её. Каждую неделю буду смотреть крутую игру сильных команд, и родной клуб будет биться против сильных, а не со всякими «Брайтонами» и т.д. «Ливерпуль» будет зарабатывать кучу денег, что сможет за собой привезти крутые трансферы и ремонт стадионов и тренировочных баз. И наконец-то наши игроки не будут ездить на игры сборных и не сломаются там, и мы не будем мучиться с этими травмами».

Кирилл Иванцов