«Мы не хотим быть как пиявки»: Как болельщики лондонского «Арсенала» встретили Суперлигу

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» промониторило в социальных сетях реакцию болельщиков лондонского «Арсенала» на создание европейской Суперлиги.

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Martin F.: «В конечном итоге трансферный рынок разрушится в условиях этой «пластиковой» лиги, неинтересной с точки зрения спортивного соревнования».

Benjamin J.: «Футбол больше не игра рабочего класса».

David S.: «Все команды, в том числе и мы, должны быть строго наказаны за участие в Суперлиге. «Ноттингем Форест» имеет больше прав, чем мы, поскольку они на самом деле выигрывали Лигу чемпионов».

Genry M.: «Мы не хотим быть в Суперлиге как пиявки».

Victor S.: «О чём думает клуб – это добавить ещё больше проблем к уже существующим. Он не может обыграть вылетающий «Фулхэм», но хочет постоянно играть с лучшими клубами Европы».

Samuel M.: «Да вы должны быть счастливы, что руководству «Арсенала» удалось вывести его из Лиги Европы и поместить в топ-12 сильнейших».

Jake A.: «Я надеюсь, вы, ребята, понимаете, что Суперлига делает Кронке совершенно неприкосновенным, мы не сможем избавиться от него вообще, он важное лицо в руководстве новом турнире. Мы можем просто поцеловать наш клуб на прощание».

Samuel M.: «Когда шейх тратит четыреста миллионов на двух игроков, другие клубы должны создавать свои собственные соревнования, а также выходить из потерявшего власть УЕФА».

Marian M.: «Наш клуб – полный отстой».

Fred D.: «Я думал, что меритократия что-то значит для «Арсенала». Я думал, что мы сможем вернуть себе былую славу классом и работой. Я ошибался. Позор».

Dave G.: «Абсолютное оскорбление истории и традиций этого некогда великого клуба. Наш клуб не более чем дойная корова для хозяев, которым футбол в этой стране не интересен. Надеюсь, фанаты проголосуют ногами и кошельками».

Alistair M.: «Не входя в десятку лучших в Суперлиге, мы будем там как деревянная ложка».

Zahir Z.: «Мы, фанаты, важная часть клуба, и нам надо прекратить покупать что-либо в клубных магазинах, пока из «Арсенала» не будет вычищена вся грязь».

Andrew D.: «Я знаю, что наши ценности пошатнулись с тех пор, как Кронке пришел к власти. Но я никогда так не стеснялся поддерживать эту команду. И это первый раз, когда я сомневаюсь в своей поддержке. Я владелец сезонного абонемента, а «Арсенал» никогда не заботился в первую очередь деньгах. От нынешней жадности плохо до глубины души. Это отвратительно».

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Martin B.: «Холодные, корпоративные, жадные, бездушные хозяева, плюющиеся в лицо фанатам по всей Европе, когда вы потерпите фиаско, мы не дадим забыть вам о том, что вы сделали».

estocolmo: «Болельщики «Арсенала» не должны любить мошеннические пути к вершине, учитывая, как часто они подчеркивали, что им не нравится, как попал в топ «Челси».

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Павел К.: «Молодое поколение меньше интересуется футболом? Оно следят только за большими матчами? Ещё молодое поколение слушает музыку про лёгкие деньги, алкоголь и прочие видоизменяющие сознание штуки, ориентируясь только на кислотную картинку с татуированным певцом, иногда открывающим рот. Но это не значит, что больше не существует джаза, кантри, рок-н-ролла или техно».

Денис К.: «Мне кажется, Суперлига просто закроется через два или три года. Уже сколько подобных локальных турниров придумывали, типа как кубок РЖД у «Локомотива», долго они не живут».

Сирафим Ф.: «Прeдсмертная агония УЕФА, которая не хочет терять деньги, но поезд уже ушёл».

Robin V.: «От этого «Арсенал» только выиграет. Престижный турнир, много денег, и наконец-то обновит состав. Это лучше, чем в АПЛ бороться за одиннадцатое место и в ЛЕ играть со всякими «Лудогорцами». УЕФА постоянно душит «Арсенал», подсовывая своих судьей».

Robin V.: «Это будет высшая лига, в которую будут стремиться все футболисты. Если «Арсенал» сейчас не зацепится за Суперлигу, то в дальнейшем потухнет, как когда-то потухли «Ноттингем Форест», «Гамбург» и т.д.».

Кирилл Иванцов