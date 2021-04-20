Кантона: «Клубы не спросили мнение болельщиков о Суперлиге, это позор»

Экс-футболист сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона высказался относительно запуска европейской Суперлиги.

«Целый год мы наблюдаем за матчами с участием лучших игроков мира по телевизору. Это очень скучно, ведь на трибунах нет болельщиков. Не ощущается поддержка.

Болельщики - главное, что есть в футболе, их мнение нужно уважать. У меня вопрос: а у них спросили мнение о запуске Суперлиги? Нет, это позор», - приводит слова Кантона Manchester Evening News.

Напомним, что создателями нового турнира стали 12 топ-клубов из чемпионатов Англии, Италии и Испании.