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Кантона: «Клубы не спросили мнение болельщиков о Суперлиге, это позор»

20 Апреля 2021, 08:59,

Экс-футболист сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона высказался относительно запуска европейской Суперлиги.

«Целый год мы наблюдаем за матчами с участием лучших игроков мира по телевизору. Это очень скучно, ведь на трибунах нет болельщиков. Не ощущается поддержка.

Болельщики - главное, что есть в футболе, их мнение нужно уважать. У меня вопрос: а у них спросили мнение о запуске Суперлиги? Нет, это позор», - приводит слова Кантона Manchester Evening News.

Напомним, что создателями нового турнира стали 12 топ-клубов из чемпионатов Англии, Италии и Испании.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эрик Кантона, Суперлига Европы
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