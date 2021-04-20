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Перес: «Даю гарантию, что игроки Суперлиги не будут отстранены от Евро и ЧМ»

20 Апреля 2021, 08:04,

Президент европейской Суперлиги Флорентино Перес отреагировал на слова главы УЕФА Александра Чеферина, заявившего о недопуске игроков клубов-участников нового турнира к международным соревнованиям.

«Футболисты клубов Суперлиги не будут отстранены от чемпионатов Европы и мира. Даю гарантию. Они могут быть уверены на 100 процентов. Также клубы Суперлиги останутся в своих чемпионатах», - приводит слова руководителя инсайдер Николо Скира в «Твиттере».

Ранее стало известно, что 12 топ-клубов запустили Суперлигу Европы. В их число вошли «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и еще восемь команд. Французские и немецкие клубы отказались участвовать в новом турнире.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Флорентино Перес, Суперлига Европы
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Комментарии (4)
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0
HG2017
20 Апреля 2021, 10:31

А смысл играть в чемпионатах, если в ЛЧ не выйти?!

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Nicholais
20 Апреля 2021, 10:02

Интересно, чьей поддержкой заручился Перес, если позволяет себе подобные заявления. Чеферин-то своё слово сказал...

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Super fanat
20 Апреля 2021, 09:45

Ну, если УЕФА и тут не сможет защемить клубы, то это полностью оправдает распад! Слабейший проигрывает
А так все сателлиты, которые захотят принять участие в этом нелегальном турнире, должны быть сурово наказаны. Хотите много бабок? Будьте готовы чем-то пожертвовать

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ингерман
20 Апреля 2021, 08:32

Французские и немецкие клубы отказались участвовать в новом турнире
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что уже так и отказались? )))

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