Перес: «Даю гарантию, что игроки Суперлиги не будут отстранены от Евро и ЧМ»

Президент европейской Суперлиги Флорентино Перес отреагировал на слова главы УЕФА Александра Чеферина, заявившего о недопуске игроков клубов-участников нового турнира к международным соревнованиям.

«Футболисты клубов Суперлиги не будут отстранены от чемпионатов Европы и мира. Даю гарантию. Они могут быть уверены на 100 процентов. Также клубы Суперлиги останутся в своих чемпионатах», - приводит слова руководителя инсайдер Николо Скира в «Твиттере».

Ранее стало известно, что 12 топ-клубов запустили Суперлигу Европы. В их число вошли «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и еще восемь команд. Французские и немецкие клубы отказались участвовать в новом турнире.