Перес: «Даю гарантию, что игроки Суперлиги не будут отстранены от Евро и ЧМ»

|
20 Апреля 2021, 08:04,
|
|
Президент европейской Суперлиги Флорентино Перес отреагировал на слова главы УЕФА Александра Чеферина, заявившего о недопуске игроков клубов-участников нового турнира к международным соревнованиям.
«Футболисты клубов Суперлиги не будут отстранены от чемпионатов Европы и мира. Даю гарантию. Они могут быть уверены на 100 процентов. Также клубы Суперлиги останутся в своих чемпионатах», - приводит слова руководителя инсайдер Николо Скира в «Твиттере».
Ранее стало известно, что 12 топ-клубов запустили Суперлигу Европы. В их число вошли «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и еще восемь команд. Французские и немецкие клубы отказались участвовать в новом турнире.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Флорентино Перес, Суперлига Европы
А смысл играть в чемпионатах, если в ЛЧ не выйти?!
Интересно, чьей поддержкой заручился Перес, если позволяет себе подобные заявления. Чеферин-то своё слово сказал...
Ну, если УЕФА и тут не сможет защемить клубы, то это полностью оправдает распад! Слабейший проигрывает
А так все сателлиты, которые захотят принять участие в этом нелегальном турнире, должны быть сурово наказаны. Хотите много бабок? Будьте готовы чем-то пожертвовать
Французские и немецкие клубы отказались участвовать в новом турнире
====================================
что уже так и отказались? )))