Швайнштайгер – о создании Суперлиги: «Это очень печально»

Бывший футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался о создании европейской Суперлиги.

«Если Суперлига будет реализована, то она разрушит футбол и национальные чемпионаты в том виде, в котором мы привыкли их видеть. Это очень печально», - написал немецкий полузащитник в «Твиттере».

Стоит отметить, что дортмундская «Боруссия» и «Бавария» уже выступили с заявлениями, в котором отказались от участия в новом турнире.

Напомним, что Швайнштайгер завершил карьеру футболиста в 2019 году, немец известен по своим выступлениям за мюнхенскую «Баварию» и «Манчестер Юнайтед».