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Швайнштайгер – о создании Суперлиги: «Это очень печально»

19 Апреля 2021, 22:46,

Бывший футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался о создании европейской Суперлиги.

«Если Суперлига будет реализована, то она разрушит футбол и национальные чемпионаты в том виде, в котором мы привыкли их видеть. Это очень печально», - написал немецкий полузащитник в «Твиттере».

Стоит отметить, что дортмундская «Боруссия» и «Бавария» уже выступили с заявлениями, в котором отказались от участия в новом турнире.

Напомним, что Швайнштайгер завершил карьеру футболиста в 2019 году, немец известен по своим выступлениям за мюнхенскую «Баварию» и «Манчестер Юнайтед».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бастиан Швайнштайгер
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