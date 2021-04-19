Клопп, ранее критиковавший идею создания Суперлиги: «Мое мнение не изменилось»

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19 Апреля 2021, 21:37,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не изменил своего мнения о Суперлиге. Ранее немецкий специалист раскритиковал идею создания такого турнира.
«Мое мнение не изменилось. Я услышал о создании Суперлиги ночью, но мне необходимо сосредоточиться на подготовке к важной игре.
Да, у нас есть некоторая информация, но ее не так много. Большинство материалов мы вычитываем из газет. Это непростой вопрос. Людям не нравится создание Суперлиги, я могу их понять. Сейчас мне сложно сказать большее, потому что мы не участвовали в процессе создания этого турнира. Ни игроки, ни я об этом не знали», - приводит слова Клоппа Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Юрген Клопп
Маур в этой ситуации красивее всех сыграл. И отстоял свою позицию, и заработал. Умеет человек, как говорится, поддерживать свой имидж... А Клопп, имею опасения, схавает, как и все остальные! Ведь о ненависти так легко забыть под хрустом купюр.