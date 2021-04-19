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Бьелса – о создании Суперлиги: «Богатые мальчики стремятся стать более богатыми, не задумываясь о последствиях для остальных»

19 Апреля 2021, 21:32,

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса высказался о создании Суперлиги.

«Я не удивлён. Всем понятна логика клубов, которые затеяли всю эту историю, они просто пытаются избавиться от того, что им больше не нужно. Богатые мальчики стремятся стать более богатыми, не задумываясь о последствиях для остальных», - цитирует Бьелсу beIN sports.

Напомним, что двенадцать европейских топ-клубов объявили сегодня о создании европейской Суперлиги, в их число вошли шесть английских клубов, три итальянских и три испанских. УЕФА эту идею не поддерживает и сделает всё возможное, чтобы турнир не состоялся.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марсело Бьелса
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