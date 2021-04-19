Наставник «Вероны» - о Суперлиге: «Футбол – это не НБА»

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19 Апреля 2021, 21:10,
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Наставник «Вероны» Иван Юрич прокомментировал новость о создании европейской Суперлиги.
«Футбол отличается от других видов спорта. Это что-то древнее и устоявшееся. Это не НБА. В футболе мы говорим о культуре, любви и страсти.
Очень жаль, если всё так случится. Многие клубы потеряли деньги из-за коронавируса, возможно, таким образом они пытаются их вернуть», - цитирует Юрича Football Italia.
Суперлига, о создании которой было объявлено сегодня, возьмёт свой старт в начале следующего сезона. Пока ещё неясно, смогут ли клубы, играющие в Суперлиге, принимать участие в национальных чемпионатах.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
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