Скандал с Суперлигой Европы. Все новости и комментарии. Специальный раздел Евро-Футбола
﻿
0

Наставник «Вероны» - о Суперлиге: «Футбол – это не НБА»

19 Апреля 2021, 21:10,

Наставник «Вероны» Иван Юрич прокомментировал новость о создании европейской Суперлиги.

«Футбол отличается от других видов спорта. Это что-то древнее и устоявшееся. Это не НБА. В футболе мы говорим о культуре, любви и страсти.

Очень жаль, если всё так случится. Многие клубы потеряли деньги из-за коронавируса, возможно, таким образом они пытаются их вернуть», - цитирует Юрича Football Italia.

Суперлига, о создании которой было объявлено сегодня, возьмёт свой старт в начале следующего сезона. Пока ещё неясно, смогут ли клубы, играющие в Суперлиге, принимать участие в национальных чемпионатах.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Иван Юрич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»