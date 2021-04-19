Наставник «Вероны» - о Суперлиге: «Футбол – это не НБА»

Наставник «Вероны» Иван Юрич прокомментировал новость о создании европейской Суперлиги.

«Футбол отличается от других видов спорта. Это что-то древнее и устоявшееся. Это не НБА. В футболе мы говорим о культуре, любви и страсти.

Очень жаль, если всё так случится. Многие клубы потеряли деньги из-за коронавируса, возможно, таким образом они пытаются их вернуть», - цитирует Юрича Football Italia.

Суперлига, о создании которой было объявлено сегодня, возьмёт свой старт в начале следующего сезона. Пока ещё неясно, смогут ли клубы, играющие в Суперлиге, принимать участие в национальных чемпионатах.