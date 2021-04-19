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Ловрен: «Футбол перестал быть футболом и стал соккером»

19 Апреля 2021, 20:33,

Хорватский защитник Деян Ловрен остроумно высказался о создании европейской Суперлиги.

«Это день, когда футбол перестал быть футболом и стал соккером», - написал Ловрен в «Твиттере».

Напомним, что о создании Суперлиги было объявлено сегодня, девятнадцатого апреля. Участие в новом турнире совершенно точно примут двенадцать топ-клубов, которые никогда не вылетят из него.

31-летний Ловрен сыграл двадцать восемь матчей за «Зенит» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Напомним, что хорватский футболист перешёл в российский клуб в августе 2020 года из «Ливерпуля», сумма трансфера составила порядка двенадцати миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Деян Ловрен
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