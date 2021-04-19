Руни – о Суперлиге: «Клубами руководят не глупцы»

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19 Апреля 2021, 20:23,
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Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни высказался о создании европейской Суперлиги.
«Люди, которые руководят клубами, не глупцы. Нам придётся подождать, чтобы посмотреть, как всё будет развиваться.
Я могу ответить только за «Манчестер Юнайтед», потому что мне довелось выступать за этот клуб продолжительное время. Я уверен, что меньше всего они хотели бы испортить отношения со своими болельщиками. Я знаю, что все действия руководства направлены на улучшение клуба», - приводит слова Руни BBC.
Напомним, что Руни выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год, выиграв огромное количество трофеев в составе «манкунианцев».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уэйн Руни
вопят в основном чиновники уефа и к ним причастные. так как боятся что станут не нужны и перестанут получать доходы за ничегонеделанье. а как приятно было и легко. а тут суперлига эта. уволят еще))
Правильно говорит. Прежде чем истошно вопить о смерти футбола, лучше подождать и посмотреть.