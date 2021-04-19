Руни – о Суперлиге: «Клубами руководят не глупцы»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни высказался о создании европейской Суперлиги.

«Люди, которые руководят клубами, не глупцы. Нам придётся подождать, чтобы посмотреть, как всё будет развиваться.

Я могу ответить только за «Манчестер Юнайтед», потому что мне довелось выступать за этот клуб продолжительное время. Я уверен, что меньше всего они хотели бы испортить отношения со своими болельщиками. Я знаю, что все действия руководства направлены на улучшение клуба», - приводит слова Руни BBC.

Напомним, что Руни выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год, выиграв огромное количество трофеев в составе «манкунианцев».