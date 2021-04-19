​Уткин высказался о Суперлиге

Известный журналист Василий Уткин тоже решил высказаться о созданной двенадцатью топовыми клубами Суперлиге.

Уткин видит в создании Суперлигу простую историю, связанную с отсутствием новых денег и новых рынков в условиях существующей ныне системы.

«Сейчас Суперлига - это проект про то, чтобы поделить на двадцатерых тот пирог, который раньше делили, к примеру, на 50. Ничего больше», - написал Уткин в Telegram.

Напомним, ФИФА совместно с УЕФА с другими конфедерациями не поддерживает идею создания Суперлиги. Футболистам, которые будут играть в созданном турнире, планируют запретить выступать за свои национальные сборные.