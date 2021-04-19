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​Уткин высказался о Суперлиге

19 Апреля 2021, 19:32,

Известный журналист Василий Уткин тоже решил высказаться о созданной двенадцатью топовыми клубами Суперлиге.

Уткин видит в создании Суперлигу простую историю, связанную с отсутствием новых денег и новых рынков в условиях существующей ныне системы.

«Сейчас Суперлига - это проект про то, чтобы поделить на двадцатерых тот пирог, который раньше делили, к примеру, на 50. Ничего больше», - написал Уткин в Telegram.

Напомним, ФИФА совместно с УЕФА с другими конфедерациями не поддерживает идею создания Суперлиги. Футболистам, которые будут играть в созданном турнире, планируют запретить выступать за свои национальные сборные.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Василий Уткин, Суперлига Европы
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Комментарии (2)
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0
ингерман
19 Апреля 2021, 20:13

ай утя прав..

1
Super fanat
19 Апреля 2021, 19:55

Кто о чём а толстый всё о еде думает! Видимо, это не лечится. Хотя, тут пациент, скорее всего, и лечиться откажется...

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