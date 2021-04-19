​Румменигге – о Суперлиге: «Бавария» в этом не участвовала»

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу созданной Суперлиги.

«Бавария» не участвовала в планах по созданию Суперлиги. Мы убеждены, что нынешняя статика футбола гарантирует прочный фундамент. «Бавария» приветствует реформы Лиги чемпионов. Мы считаем, что это правильный шаг для развития футбола.

Я не думаю, что Суперлига решит финансовые проблемы клубов, вызванные пандемией», - слова Румменигге приводятся в популярном аккаунте Bayern & Germany в Twitter.

Ранее УЕФА сообщил об изменениях в формате Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций с сезона 2024/2025.