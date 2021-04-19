​«Реал» объяснил, почему вошёл в Суперлигу

«Реал» вошёл в число клубов, создающих Суперлигу. Более того, Флорентино Перес, президент мадридского клуба, возглавил новый турнир. На официальном сайте «сливочных» объясняется такой шаг клуба.

«Пандемия ускорила нестабильной нынешней экономической модели европейского футбола. Пандемия показала, что стратегическое видение и коммерческий подход необходимы для увеличения ценности во благо футбольной пирамиды. В последние месяцы идёт интенсивный диалог о будущем формате европейских турниров. Клубы Суперлиги считают, что предлагаемые решения не решают фундаментальных вопросов, которые заключаются как в необходимости предлагать матчи более высокого качества, так и в получении дополнительных финансовых ресурсов для всего футбольного мира», - говорится в заявлении.