Скандал с Суперлигой Европы. Все новости и комментарии. Специальный раздел Евро-Футбола
﻿
0

​«Реал» объяснил, почему вошёл в Суперлигу

19 Апреля 2021, 18:24,

«Реал» вошёл в число клубов, создающих Суперлигу. Более того, Флорентино Перес, президент мадридского клуба, возглавил новый турнир. На официальном сайте «сливочных» объясняется такой шаг клуба.

«Пандемия ускорила нестабильной нынешней экономической модели европейского футбола. Пандемия показала, что стратегическое видение и коммерческий подход необходимы для увеличения ценности во благо футбольной пирамиды. В последние месяцы идёт интенсивный диалог о будущем формате европейских турниров. Клубы Суперлиги считают, что предлагаемые решения не решают фундаментальных вопросов, которые заключаются как в необходимости предлагать матчи более высокого качества, так и в получении дополнительных финансовых ресурсов для всего футбольного мира», - говорится в заявлении.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»