«Роналду и Месси должны остановить этот кошмар»: Как отреагировали на Суперлигу поклонники «Ювентуса»

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет реакцию в соцсетях на создание Суперлиги со стороны болельщиков «Ювентуса».

FACEBOOK

Adler L.: «Американизация» любимого вида спорта. В этот день умерла страсть и возобладали алчные американские идеалы. Теперь вы можете глобально назвать этот вид спорта «соккером».

Razvan S.: «Бойкотируйте Суперлигу! Отмените подписку на клубы-учредители со всех платформ, прекратите смотреть матчи национальных лиг, пока не будет сделано заявление об отказе от Суперлиги».

Andreas G.: «Я болею за «Ювентус» уже 40 лет, и если он будет участвовать в этой чёртовой лиге, это станет для меня концом. «Ювентус», тебе должно быть стыдно!!!».

Lorenzo S.: «Пирло должен протестовать против суперлиги, чтобы его уволили, это благородно».

Ar S.: «Мы не лузеры, нам надо сначала выиграть Лигу чемпионов».

YOUTUBE

Aldo L.: «Я не думаю, что Суперлига улучшит ситуацию «Ювентуса», потому что теперь мы будем соревноваться с богатейшими клубами, но с теми же экономическими ограничениями. Это сделает «Ювентус» посредственной командой в глазах широкой публики. Мы всегда будем отставать от крупных клубов АПЛ, просто для начала. Таким образом, я ожидаю, что «Ювентус» каждый год будет занимать в Суперлиге максимум седьмое место».

Azzterix A.: «Аньелли критиковал «Аталанту» и говорил, что она не должна допускаться к участию в Лиге чемпионов, поскольку не является большим клубом. Но что происходит теперь?! Они хотят отобрать футбол у честных работающих людей и оставить его только для богатых. Вот где моя поддержка «Ювентуса» закончится, если это станет реальностью».

Memento M.: «Роналду и Месси должны выступить против Суперлиги. У них достаточно влияния, чтобы остановить этот кошмар».

VK

Damstin B.: «Если УЕФА запрещает играть за сборные, то Суперлига будет лигой стариков и пацанов?».

Иван И.: «Суперлиге наплевать на протестующих. Организаторы нового турнира просто красавцы. Они помогут нам выбраться из долгов, и у нас будут лучшие игроки в Италии как минимум!».

Андрей Г.: «Не можешь выиграть ЛЧ – замути свой турнир со своим блэкджеком».

Славяныч М.: «УЕФА, и ФИФА сейчас слюнями давятся».

Данил К.: «Гарантированные места для элитных клубов» – по сути, ЛЧ после реформы будет та же шляпа, что и Суперлига, только всё под той же старой обёрткой, ещё и шахматную систему сюда засунули. Теперь уже точно: футбол – RIP».

Руслан И.: «Суперлига просто создаст свой чемпионат Европы и свой чемпионат мира – УЕФА и ФИФА сейчас не в том положении, чтобы диктовать правила) Я очень рад революции футбола».

Роман К.: «За такие бабки (а там только за согласие участвовать сразу 400 лямов дают) можно сезончик потерпеть, а через год УЕФА просто *** [удивится] от расклада. Зрители как смотрели, так и будут смотреть топовые матчи, а вот ЛЧ в которой будут бороться «Ференцварош» против «Севильи», никому не нужна будет».

Maurizio A.: «Остальные команды и их болельщики должны просто поблагодарить и быть счастливыми – по крайней мере, так они смогут выиграть чемпионат. Они всегда жаловались, что Серию А выигрывают одни и те же, а теперь у них появился шанс».

ILARIA S.: «Это же сколько теперь, чёрт возьми, игроков должно быть в команде на все турниры?».

Кирилл Иванцов